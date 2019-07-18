أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة اعتبارًا من العام الدراسي الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل.

وأكد سبع، أن الدراسة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة، حيث ستمنح درجة البكالوريوس في 4 تخصصات هي "علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات".

جاء ذلك القرار في أعقاب انعقاد الاجتماع الشهري للمجلس، ظهر اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، بمقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي.