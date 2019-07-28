نظم مركز تنمية القدرات الصحفية والإعلامية بالبحيرة، تحت رعاية الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الأحد، ندوة موسعة حول "تلاميذ وطلاب الدمج التعليمي"، في مدرسة عمر مكرم الثانوية بنين بدمنهور.

تحدث رضا إسماعيل، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، مدير إدارة التربية الخاصة، في هذه الندوة عن الدمج وأهدافه وإجراءاته والإعاقة بكافة أنواعها سواء كانت سمعية أو ذهنية أوبصرية، مؤكدا أن تلاميذ وطلاب الدمج يلقون الاهتمام المطلوب والرعاية الكاملة في مدارس التربية والتعليم على مستوى المحافظة.

وذكر أن الوزارة تنفذ باستمرار دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية، لمعلمي الدمج بالمدارس، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ زيارات ميدانية بصفة مستمرة للمدارس، للاطمئنان على تلاميذ وطلاب الدمج، والوقوف على ما قد يعترضهم وأسرهم من معوقات للعمل على حلها وتذليلها.

حضر الندوة الدكتور محمد الغراوي، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وعزة زويل، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية المركزية، ونيفين الإبياري، موجه مركز تنمية القدرات الصحفية، ومجموعة من موجهي وأخصائي الصحافة وطلاب مركز تنمية القدرات.