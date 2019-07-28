وزير التعليم العالي: مجاميع الطلاب المرتفعة لا تعبر عن مستواهم الحقيقي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نظام الامتحانات والتقييم والقياس في المرحلة الثانوية يتم إعادة النظر فيه حاليا، موضحا أن المجاميع التي تصل إلى 98% أو 99% ليست بالضرورة تعبر عن المستوى الحقيقي للطالب.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال تصريحات لبرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية" mbc مصر"، اليوم، أن الكثير من الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية يتعثرون في المرحلة الجامعية، لاعتمادهم على نظام الحفظ والتلقين وليس على الفكر والإبداع.

وأشار إلى أن هناك أماكن شاغرة لكليات التمريض والزراعة والعلوم والفنون التطبيقية والتخطيط العمراني وبعض كليات الهندسة، إضافة إلى كليات الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78% فأكثر، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 279 درجة بنسبة 68% فأكثر.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات الطب البشري وهو 98.4% بواقع 403.5 درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو 97.8% بواقع 401 درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو 98.29% بواقع 403 درجة، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي وهو 97.07% بواقع 405 درجة، والحد الأدنى لكليات الطب البيطري 97.07%.