أجرى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم السبت، زيارة تفقدية لمكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، رافقه خلالها سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق بالوزارة، ومحمد محمود أبوزيد رئيس الإدارة المركزية للتنسيق.

وأكد وزير التعليم العالي، أن هدف الزيارة متابعة أعمال التنسيق تزامنًا مع بدء حاملي الشهادات العربية والأجنبية تسجيل رغباتهم، مطالبًا الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم وتحري الدقة في اختيارها واستكمالها بشكل جيد، والتأكد من تسجيلها على موقع التنسيق، وتسليم ملفاتهم في المواعيد المحددة لكل شهادة.

وتفقد عبدالغفار، المباني المخصصة لاستقبال طلاب الشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية، واطمئن على جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال هؤلاء الطلاب، مشددًا على توفير سبل الراحة للطلاب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستمع وزير التعليم العالي، خلال جولته إلى استفسارات الطلاب، ورد عليها، وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم فيما يخص نسب القبول المتعلقة بالشهادات العربية والأجنبية، مؤكدا الالتزام بالعدالة في تنسيق الطلاب.