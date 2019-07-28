بدأ عدد من الفنانين التوافد على عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وكان على رأسهم، عماد رشاد، إلهام شاهين، هالة سرحان، فيفي عبده، محمد الشقنقيري وحسن الرداد، أحمد السقا وهاني مهنا.

وتوفي الفيشاوي، فجر الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وشُيِّعَ جثمان الفقيد، بعد صلاة ظهر الخميس من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، ثم نُقل إلى مسقط رأسه بمدينة سرس الليان في محافظة المنوفية ليُدفن بمقابر العائلة التي أشرف على ترميمها منذ نحو 6 أشهر.