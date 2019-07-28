طلاب "نزوى العمانية": نفتخر بتدريبنا في جامعة طنطا

كرم الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، طلاب وفد جامعة "نزوى" العمانية المشارك في برنامج التبادل الطلابي عقب انتهاء مدة تدريبهم في الجامعة، وذلك بمشاركة الدكتور عادل الميهي عميد كلية التجارة والدكتور إبراهيم الأطروش.

وأكد نائب رئيس الجامعة على الدور الإيجابي لبرامج التبادل الطلابي في الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية، وتزويدهم بمهارات وخبرات جديدة، إلى جانب دورها في الاطلاع علي ثقافات العالم، مشيراً إلى حرص رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، على دعم ورعاية الجامعة لطلابها، وكذلك من مختلف الجامعات العربية الشقيقة.

وأشار"مبارك" إلى أن البرنامج يهدف إلى تنويع معارف الطلاب وتزويدهم بمفاهيم جديدة والتعرف على حضارات الأمم وتاريخها.

وأعرب طلاب جامعة نزوى العمانية عن خالص تقديرهم لجامعة طنطا بوصفها فخر الجامعات المصرية والعربية، مؤكدين أنهم يفتخرون بتدريبهم في جامعة طنطا، مثمنين الجهود التى يبذلها الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، فى سبيل الارتقاء بالجامعة فى كافة المحافل العربية والعالمية، مؤكدين ريادة جامعة طنطا في برنامج التبادل الطلابي بهدف الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي والاجتماعي والثقافي.