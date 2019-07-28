دعماً لتعليم متميز ورغبة في مواكبة متطلبات سوق العمل طرحت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان مجموعة من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة وهي برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية، برنامج الهندسة الانشائية، هندسة الطاقة وهي برامج جديدة ضمن حزمة البرامج المتميزة التي تطرحها جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة أن هناك 55 برنامجا جديدا ومميزا يرتبطون باتصالهم المباشر بسوق العمل واحتياجاته، كما أنها تؤهل الطلاب نظرياً وعملياً للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، موضحاً أن هذه البرامج تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وسد الفجوة بين الدراسة الجامعية ومتطلبات سوق العمل.

كما أشار الدكتور محمد فتوح عميد كلية الهندسة بالمطرية، إلى أن هذه البرامج يتم طرحها وفقا لمجموعة من الشروط وهي أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق على الكليات أو الكليات الحكومية المناظرة، ويتولى مجلس الكلية تحديد شروط القبول أو التحويل بنظام الساعات المعتمدة من كليات أخرى طبقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

كذلك بالنسبة للطلاب المحولون من نظام الفصول الدراسية من الكلية أو من الكليات المناظرة والذين يرغبون في الالتحاق بالدراسة في اي من هذه البرامج بنظام الساعات المعتمدة يجب أن يكونوا من الطلاب المنقولين إلى الفرق الأعلى على أن يتم عمل مقاصة للمقررات التي سبق إنهاؤها بنجاح، وعلى الطلاب الذين أمضوا سنة أو أكثر في أحد البرامج المماثلة خارج كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان ويرغبون في الالتحاق بالدراسة تقديم بيان حالة من الكلية التي كانوا مقيدين بها يوضح الدرجات التي حصلوا عليها والساعات المعتمدة التي درسوها، بشرط عدم إنهاء أكثر من 108 ساعات وبمعدل تراكمي متوسط لا يقل عن الحد الأدنى الذي تقترحه لجنة إدارة البرامج وذلك بعد موافقة مجلس الكلية.

ويجوز للطلاب الذين سبق لهم أن تركوا الدراسة في أحد هذه البرامج لمدة فصل دراسي أو أكثر وسبق لهم أن حصلوا على تقدير D على الأقل في الفترة التي قضوها بالبرنامج إعادة القيد بشرط وجود أماكن شاغرة، كما تقبل الكلية ببرامج الساعات المعتمدة الطلاب الوافدين بعد دراسة حالاتهم وعمل مقاصة بما تم دراسته وذلك طبقا للقواعد التي تحددها الجامعة.