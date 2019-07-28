قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندربة سابقا ومتهمة أخرى موظفة بشركة طيران، في قضية غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، لجلسة 24 سبتمبر المقبل للإطلاع.

صدر القرار، برئاسة المستشار على الهواري، وعضوبة المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامي، بسكرتارية خالد عبدالمنعم ووليد عبد الجواد.

وكان المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، أحال المتهمتين للمحاكمة لارتكابهما جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك، بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.