مكتب التنسيق يكشف مصير المتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد بالمرحلة الأولى حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى بالشعبتين العلمية والأدبية لطلبة الثانوية العامة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019.

وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أنه لم يتقدم لتنسيق المرحلة الأولى 46 طالبا بالشعبة العلمية، و751 طالبا بالشعبة الأدبية.

قال سلمان أحمد، مشرف بمكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة، إن الطلاب المتخلفين عن التسجيل بالمرحلتين الأولى والثانية، تتاح لهم فرصة إدخال الرغبات بعد انتهاء المرحلتين، حيث تتيح البوابة الإلكترونية للتنسيق خدمات تقليل الاغتراب، وإدخال الرغبات لمستنفذي الرغبات بالمرحلتين والمتخلفين عن التسجيل فيتمكنون من الالتحاق بالكليات التي تؤهلهم لها مجاميعهم.

وأضاف "أحمد"، في حديثه لـ"الوطن"، أن تخلف الطالب عن إدخال الرغبات في موعد فتحها لطلاب مرحلته لن يؤثر على الكلية التي سيلتحق بها، حيث تضمن الإحصائيات التي يقوم بها مكتب التنسيق مكانا لكل طالب في الكليات التي يساوي معدل القبول بها مجموع درجاته أو يقل عنها.

وأوضح سلمان أن التأثير الوحيد على الطالب من التخلف عن ملء الرغبات هو اضطراره للتأخر في الالتحاق بكليته طالما كان التخلف وإعادة التسجيل في نفس عام التخرج من الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة 2019 بالمرحلة الأولى 143759 طالبا وطالبة، بواقع 45211 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية، و98548 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.