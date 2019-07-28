استضافت جامعة الفيوم، الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، ضمن فعاليات انطلاق معسكر إعداد القادة الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى القبة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

تحدثت "ويزو" عن بداية مشوارها الفني، وذكرت بعض العقبات التي تخطتها في بداية حياتها، كما تحدثت عن دور مسرح الجامعة في بناء شخصية الطالب، وضرورة تحقيق التوازن بين التحصيل الدراسي وممارسة الهوايات المختلفة، وقدمت الشكر والعرفان بالجميل للفنان أشرف عبد الباقي، على دعمه الكامل لها، كما استمعت لتساؤلات الطلاب وردت عليها بكل وضوح وصراحة.

وكرّم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، يرافقه كلا من الأستاذ الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الفنانة بإهدائها درع الجامعة تقديرا ً لجهودها المميزة في مجال الفن.

حضراللقاء، كلا من الأستاذ الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية.