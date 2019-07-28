محمد الباز لمشجعي الأهلي والزمالك: "بلاش تحفيل بعد الماتش"

وجه الإعلامي محمد الباز، رسالة لمشجعي ناديي الأهلي والزمالك، بمناسبة، مباراة القمة التي تجمع الناديين، في ختام بطولة الدوري العام.

وطالب الباز، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" عبر شاشة "المحور"، جمهور الناديين بضبط النفس، قائلا، "مباراة الأهلي والزمالك تظل مباراة قمة، حتى وإن ضمن الفريق الأول حسم لقب البطولة لمصلحته، ومن ثم فأنا أتمنى أن يلتزم جمهور الفريقين بضبط النفس".

وأضاف، "بلاش الناس تحفل جامد أوي على بعض، عشان الموضوع بيتحول لفتنة كروية، هي ملهاش داعي حتى لو بتستمر ساعتين وتلاتة بس".

وضمن النادي الأهلي، حسم لقب بطولة الدوري العام، بعدما فاز في مباراته الماضية، على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وانطلق الشوط الثاني، من لقاء القمة، المقام على ستاد الجيش ببرج العرب، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.