أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني، توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الفترة من 29 حتى 31 يوليو الجاري.

وذكرت الهيئة في بيانها، أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا غدا.

أما يومي الثلاثاء والأربعاء فيكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

كما أوضحت الهيئة أن السحب المنخفضة تظهر على السواحل الشمالية والرياح تكون معتدلة، وتقل الرؤية في الشبورة الصباحية، خلال الـ72 ساعة المقبلة

طقس الاثنين 29 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

طقس الثلاثاء 30 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

طقس الأربعاء 31 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.