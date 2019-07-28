قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه للمرة الأولى على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة يتم توفير خدمة الغسيل الكلوي البروتوني للأطفال بمستشفى السنبلاوين العام.

وأضاف شاروبيم، في تصريحات صحفية، اليوم، أن أول جلسة لطفل حديث الولادة عمره 15 يوما تتم بمستشفى السنبلاوين العام بواسطة أطباء مدربين على التعامل مع هذه الحالات، موضحا أن المستشفى جاهزة لاستقبال مختلف الحالات.

وأشار إلي أن مستشفى المنصورة الدولي يتوفر بها الغسيل البروتوني لحالات الكبار، قائل أننا لا تدخر جهدا في الارتقاء بالخدمة الطبية واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة المرضى وتوفير سبل الدعم للارتقاء وتوفير الخدمة الطبية.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الغسيل البروتوني يتم للأطفال في عمر العام الأول للأطفال الذين يعانون من فشل كلوي حاد أو مزمن ولا يصلح التعامل معهم بالغسيل الكلوي العادي على ماكينات الغسيل المعروفة لأسباب طبية وعلمية، وأن عملية الغسيل البروتوني هي البديل الوحيد لهؤلاء الأطفال لإنقاذ حياتهم والتعامل معهم بهذه الطريقة حتى يصل الطفل لسن ووزن معين يمكن تحويله إلي الغسيل الكلوي العادي.