نفذ حارس عقار جريمة قتل بشعة، حيث تفنن فى تعذيب ابنة عشيقته، التي لم تتجاوز الثلاثة أعوام، حتى فارقت الحياة، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، أن المتهم تعدى بالضرب على الضحية حتى فارقت الحياة، ونقلها الى المستشفى بمساعدة أمها، وادعى الاثنين سقوطها من علو، إلا أن مفتش الصحة أثبت وجود إصابات وآثار تعذيب فى جسد الضحية، التى تدعى ملك شعبان، 3 سنوات.

وأخطرت مستشفى القصر العيني العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة، بتفاصيل الواقعة، وفور ذلك انتقلت قوة من مباحث العجوزة وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو البرعى مفتش مباحث وسط الجيزة.

وسجلت القوات الإصابات، التي لحقت بجسد الضحية، وحضرت النيابة العامة، وناظرت جثة المجنى عليها، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وناقشت القوات تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والدة الطفلة وعشيقها، واعترفت الأم بأن وراء ارتكاب الواقعة العشيق وأنه تعدى عليها بالضرب بسبب بكائها.

وأضافت الأم أثناء مناقشتها أمام رجال المباحث أن العشيق كان دائم التعدى عليها بالضرب ركلا بالأقدام وتعدى عليها بالضرب بالخرطوم "لحد ما ماتت"، وتم التحفظ على الأم والعشيق، وتم اخطار النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.