علق اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على استدراج فتاة لخطيبها إلى منزل والدها لتنتقم منه بعد تهديده بفضح شخصيته المزورة، موضحًا أنه يشفق على ضباط البحث الجنائي من الجرائم الحالية، حيث إن القضايا الحالية بالغة التعقيد.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة "النهار"، مساء اليوم، أن الجرائم قديمًا كانت تقوم على المسجلين، أما الآن فالأم والأب يقتلون أبنائهم، ولكن يتم الاستعانة بأجهزة تكنولوجية حديثة لكشف غموض الحوادث.

وتابع نور الدين: "لدينا مفتشين مباحث على أعلى جودة في كشف غموض الواقعة، وتنقصنا الإمكانيات اللوجيستية لمنع الجريمة قبل حدوثها".