من مسكنه بحي المنيل في القاهرة جاء إلى مدينة السادس من أكتوبر وتحديدا على أبواب مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث أقيمت مراسم عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وصفه بـ"الفنان الملهم" وأنه حرص على أن يحضر عزاءه بنفسه رغم عدم وجود سابق معرفة بينهما.

على أبواب مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وقف عماد أيوب، حاملا صورة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، رافعا إياها وبدأ يردد الدعاء له.

أيوب، كبير معلمي تدريس المواد التجارية بدرجة وكيل وزارة، أكد في حديثه لـ"الوطن"، أنه من عشاق الفنان الراحل الفيشاوي الذي ترك خلفه إرثا فنيا خالدا في ذاكرة السينما المصرية ومن أجل هذا جاء خصيصا لحضور عزائه.

من قبل الفنان الراحل "الفيشاوي" حرص الرجل الستيني أيوب على حضور عزاءات عدد من الفنانين منهم الفنان نور الشريف والفنانة فاتن حمامة، فهو وحسب تعبيره، من أشد المهتمين بالسينما المصرية وفنانيها.