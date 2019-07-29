صور.. نجوم الفن والإعلام في عزاء الفنان فاروق الفيشاوي بالشيخ زايد

انتهى منذ قليل عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي الفيشاوي، فجر الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، فكان من أبرز الحضور إلهام شاهين، هالة سرحان، فيفي عبده، محمد الشقنقيري وحسن الرداد، وأحمد السقا وهاني مهنا، عماد رشاد، وريهام عبدالغفور، وأشرف زكي نقيب الممثلين، دنيا سمير غانم برفقة شقيقتها إيمي.

كما تواجد المخرج عمر عبد العزيز، أحمد فهمي، إنجي المقدم، نضال الشافعي، والفنانة روبي والفنان القدير نبيل الحلفاوي، والفنان عزت العلايلي، والفنانة لبلبة، وإيمان العاصي، وليلى علوي، ورانيا فريد شوقي، رجاء حسين، وشعبان عبدالرحيم، وأحمد أدم.

كما حضر إلى العزاء الفنان يحيى الفخراني، ومحمد رجب، ويوسف شعبان، وأحمد عز، وكريم محمود عبدالعزيز، وصابرين، ونهال عنبر، وفاروق فلوكس، ومحمد ثروت، وعلي ربيع ومحمد عبدالرحمن، ومجدي كامل، وأحمد عبدالعزيز، وأيمن عزب، وإدوارد، ورياض الخولي، وأحمد زاهر، ونبيلة عبيد، ومحمد فراج.

والفنان صلاح عبدالله، صبري عبدالمنعم، والفنان أحمد ماهر ونجله محمد ماهر، ورجاء الجداوي، وبوسي، وطارق لطفي، ووفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، والفنان كمال أبو رية، ومحمد صبحي، وأيمن بهجت قمر، وهشام ماجد، وإيهاب فهمي.

كما تواجد عدد من الإعلاميين من بينهم وائل الإبراشي، ورامي رضوان، وطارق علام، بالإضافة إلى بوسي شلبي.

وشُيِّعَ جثمان الفقيد، بعد صلاة ظهر الخميس من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، ثم نُقل إلى مسقط رأسه بمدينة سرس الليان في محافظة المنوفية ليُدفن بمقابر العائلة التي أشرف على ترميمها منذ نحو 6 أشهر.