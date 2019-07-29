 3 قتلى في إطلاق نار جنوبي فرنسا.. والجاني يفر إلى جهة مجهولة

وقع 3 قتلى في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا، وفر الجاني إلى جهة مجهولة، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقالت قناة BFMTV الفرنسية، إن المتهم بإطلاق النار تحصّن بالفرار، فيما لم يتم بعد الكشف عن أسباب الواقعة.