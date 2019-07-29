مصرع ربة منزل وابنها وسائق في انقلاب سيارة أثناء توصيلها لأداء الحج

لقيت سيدة ونجلها وشاب آخر مصرعهم، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بلبيس - القاهرة" الصحراوي أثناء توجههم إلى مطار القاهرة لتوصيل الفقيدة لأداء فريضة الحج.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق بلبيس - القاهرة الصحراوي، ما أسفر عن مصرع سيدة ونجلها وسائق السيارة وإصابة الابن الثاني للسيدة وشقيقتها مقيمين بقرية الزنكلون وذلك أثناء توجههم إلى مطار لقاهرة لتوصيل المتوفية إلى المطار تمهيدا لاستقلالها طائرة وتوجهها إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.