حرص الفنان أحمد عز على تأدية واجب العزاء في الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وتجمع المواطنون حول عز وطلبوا منه التقاط الصور "السيلفي" إلا أنه لم يستجب لأحد وركب سيارته مسرعا بعد أدائه واجب العزاء.

وحضر الفنان محمد عادل إمام للعزاء وأصر مجموعة من المواطنين أيضًا على التصوير مع إمام، الذي اضطر لالتقاط الصور "السيلفي" معهم.

وتلقت أسرة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، واجب العزاء، مساء أمس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي الفيشاوي، فجر الخميس الماضي ، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.