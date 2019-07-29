وقع إطلاق للنيران في مهرجان للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أكد متحدث باسم الشرطة الأمريكية سقوط عدد من الضحايا.

إطلاق النار جرى في مهرجان للثوم في مدينة جيلروي، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولا يوجد معلومات عن عدد القتلى أو ظروف الضحايا، وفقا لموقع "abc news".

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter — Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، لم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين شاركوا في إطلاق النار، وأظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يهربون من المهرجان، بحثا عن الأمان.

DEVELOPING: Authorities confirm shooting at California garlic festival. No word on how many have been shot or the conditions of the victims. https://t.co/VE82mWyK58 pic.twitter.com/9I0qGpuY8T — ABC News (@ABC) July 29, 2019

ويعتبر مهرجان الثوم هو حدث يستمر لمدة ثلاثة أيام ويجذب الآلاف من محبي الثوم، وكان اليوم هو آخر أيام المهرجان.