وقع إطلاق للنيران في مهرجان للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أكد متحدث باسم الشرطة الأمريكية سقوط عدد من الضحايا.

إطلاق النار جرى في مهرجان للثوم في مدينة جيلروي، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولا يوجد معلومات عن عدد القتلى أو ظروف الضحايا، وفقا لموقع "abc news".

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter