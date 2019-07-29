وقع إطلاق للنيران في مهرجان للمواد الغذائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أكد متحدث باسم الشرطة الأمريكية سقوط عدد من الضحايا.
إطلاق النار جرى في مهرجان للثوم في مدينة جيلروي، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولا يوجد معلومات عن عدد القتلى أو ظروف الضحايا، وفقا لموقع "abc news".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، لم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين شاركوا في إطلاق النار، وأظهر مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يهربون من المهرجان، بحثا عن الأمان.
ويعتبر مهرجان الثوم هو حدث يستمر لمدة ثلاثة أيام ويجذب الآلاف من محبي الثوم، وكان اليوم هو آخر أيام المهرجان.