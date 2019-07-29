أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائي في واقعتين منفصلتين بمركز طما والعسيرات، اليوم، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي "رايب" تم نقلهم للعلاج وصرح لهم بالخروج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "ماهر. ت. د"، 60 عاما بالمعاش، وزوجة شقيقه "سوزان. ا. ر"، 26 عاما ربة منزل، و"دولاجي. م. ت"، 21 عاما حاصله علي بكالوريوس تربية، و"ماركو. م. ت" 23 عاما حاصل على بكالوريوس تربية "نجلي الأول" مصابين بآلام في البطن وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد وحالتهم مستقرة، وبسؤالهم قرروا بأنه عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "لبن رايب" شعروا بحالة إعياء.

وفي دائرة مركز العسيرات وردت إشارة من المستشفي المركزي، بوصول "إبراهيم. م. م" 32 عاما عامل، زوجته "صفاء.م" 25 عاما ربة منزل، وابنيهما، "محمد" 7 سنوات، والعربي" 5 سنوات مصابين آلام بالبطن وقيئ مستمر وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج الجامعي" إدعاء تناول طعام فاسد" وحالتهم مستقرة.

وبسؤال الأول قرر بأنه عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "لبن رايب" شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم للمستشفي ونفي الشبهة الجنائية، حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.