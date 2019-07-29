سعر الدولار اليوم الإثنين 29 - 7 - 2019 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر صرف الدولار في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الإثنين 29 يوليو الجاري.

وتقدم "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك مثل الأهلي ومصر وعودة والمصرف المتحد على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.