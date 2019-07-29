قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على الجنوب.

وأضاف "عبد العال" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، اليوم، أن السواحل الشمالية تشهد ظهور سحب منخفضة، بسبب الارتفاع الشديد في نسبة الرطوبة.

وتابع "عبد العال" أن طقس الغد يشهد ارتفاع درجتين في درجات الحرارة عن اليوم، على شمال البلاد، على أن تعود لمعدلاتها الطبيعية من بعد الأربعاء المقبل، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.