بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة قناة السويس، البرنامج التدريبي الأول من نوعه للتدريب الأكاديمي على مهنة "جليس مسن".

يأتي ذلك في إطار البروتوكول المبرم بين كلية التمريض بجامعة قناة السويس، والمديرية لتأهيل الشباب الراغب في العمل كجليس مسن، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور طارق رحمي رئيس الجامعة، تحت إشراف ياسر سعيد مدير المديرية، والدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض.

قال "سعيد"، إن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل الشباب للعمل كجليس مسن، منوها إلي أن مدة البرنامج شهراً بإجمالي 75 ساعة تدريب معتمدة، منهم ثلاثة أسابيع تدريب نظري بقاعات المديرية، فضلا عن أسبوع عملي بمعامل كلية التمريض.

وتابع: "يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة القوى العاملة، وكلية التمريض بملف رعاية كبار السن، وتشغيل الشباب وتدريبهم من خلال كوادر وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض".