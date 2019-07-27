وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 928 ألفا و353 جنيها من الصندوق التابع لوزارة القوي العاملة لـ732 عاملا بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا"، بمحافظة القاهرة، لتعثر الشركة في صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة، المعتمدة من التأمينات.

وقال سعفان، في تصريحات صحفية، إنه أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، بالصرف فورا للعاملين بمقر الشركة بمعرفة صراف المديرية، وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة، وذلك حتي يتسنى لجميع العاملين بالشركة مواجهة متطلبات المعيشة.

وأوضح أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة الشركات التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم، ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.