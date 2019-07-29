أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن ضمان أمن المنطقة والخليج ومضيق هرمز لا يتم إلا عبر تعاون دول المنطقة، وأن تدخل الدول الأجنبية في المنطقة سيؤدي إلى زعزعة أمن الخليج واستقراره، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".