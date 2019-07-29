كوريا الجنوبية تنفي اتخاذها قرار بإرسال قوات للمشاركة بحماية مضيق هرمز

توتر في مضيق هرمز بعد احتجاز ناقلة نفط بريطانية

أكدت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، اليوم، أنها لم تتخذ أي قرار فيما يتعلق بإرسال وحدة بحرية من قواتها إلى مضيق هرمز، وفقا لما أكده المتحدث باسم الوزارة "نو جيه - تشون" في مؤتمر صحفي منذ قليل نقلتة "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية إن الحكومة تنظر في طرق مختلفة لحماية سفن كورية الجنوبية في مضيق هرمز، وأضاف أن وزارة الدفاع لم تتسلم أي طلب رسمي من الجانب الأمريكي بخصوص الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وذكر "تشون" أن حكومة كوريا الجنوبية تراقب عن كثب الوضع في مضيق هرمز، استعدادا للاحتمالات المختلفة.