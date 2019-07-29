"علاقة جنسية.. وجثة لطفلة".. هكذا سجلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، والنيابة العامة، أثناء التحقيق في جريمة تعذيب الطفلة ملك (3 سنوات) حتى الموت على يد عشيق "الأم"، الواقعة التي دارت في شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، سطرتها تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واعترافات الأم والعشيق عن تفاصيل صادمة في الواقعة، وجاءت كالتالي:

جثة طفلة في مستشفى القصر العيني

كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة عصر أمس.. وصل شاب في العقد الرابع من عمره، إلى مستشفى القصر العيني.. لم يكن بمفرده كان حاملا طفلة على يده، وتسير بجواره، سيدة في العقد الثالث من عمرها وبمجرد دخولهما المستشفى طالب الاثنين سرعة إسعاف الطفلة وقالت "السيدة" للأطباء أنا "نجلاء"، والدة الطفلة "ملك"، وكانت تلعب في الشقة واختل توازنها وسقطت من شرفة الشقة بالطابق الثالث، بمنطقة أرض اللواء، وذلك الشاب يدعى "أحمد"، زوجي، وبدأ الأطباء في سرعة الاستجابة لـ"الأم"، وبدوا في توقيع الكشف الطبي عليها، وكانت المفاجأة أن الطفلة لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى، واستعانت إدارة المستشفى بمفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة، وتبين من الكشف المبدئي وجود آثار كدمات وضرب وتعذيب في جسد الطفلة، وبدأ في الشك بأن الوفاة ليست سقوط من علو، وأن هناك شبهة جنائية في الواقعة.

ملك مقتولة

دقائق معدودة وأبلغت إدارة المستشفى العميد أيمن الجيار، مأمور قسم شرطة العجوزة، باستقبال المستشفى طفلة جثة هامدة وأن مفتش الصحة يشتبه في قتلها، بعد أن أثبتت المعاينة المبدئية، وجود آثار تعذيب وضرب وكدمات في جسد الطفلة، وعلى الفور أخطر المأمور، اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الذي أمر بسرعة فحص البلاغ، وكشف ملابسات الواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، ووحدة قسم شرطة العجوزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى المستشفى، بصحبة محقق النيابة، وبدأت القوات في فحص البلاغ، ومناظرة جثة المجني عليها، وتبين وجود آثار تعذيب وضرب، وأثبت النيابة ما جاء في المناظرة في التحقيق، وقررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، بينما كانت النيابة تناظر الجثة، كان هناك العقيد عمرو البرعي مفتش المباحث، يناقش الأم "نجلاء"، وأحمد"، العشيق التي ادعت الزوجة بأنه زوجها في بداية الأمر للوقوف على ملابسات الواقعة.

علاقة جنسية وبكاء وراء القتل

بهدوء تام بدأت الأم "نجلاء" 28 سنة في الكشف عن ملابسات الواقعة أثناء مثولها أمام فريق البحث تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وقالت: "إنها مقيمة في منطقة أرض اللواء منذ فترة زمنية تتجاوز الـ8 أشهر، بعد أن تركت منزل الزوجية بالفيوم، بسبب خلافات مع الزوج، واستئجارها شقة وبدأت في العمل خياطة، للإنفاق على أبنائها ولد وبنت، وأثناء عملها تعرفت على أحمد، وكانت علاقة عاطفية وتحولت إلى علاقة غير شرعية، وكانت دائما يتردد عليها ويعاشرها وأثناء ذلك كانت المجني عليها تبكي وكان يتعدي عليها بالضرب لبكائها، ويوم الجريمة، كان معها في الشقة وعقب لقاء جنسي جمع بينهما كانت "ملك" تصرخ، وبدأ في ضربها باليد وركلها بالقدم، وبعد ذلك أحضر خرطوم وتعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة".

تواصل الأم: "بعد كده فكرنا نعمل إيه.. أبوها هيسأل على البنت.. أنا خفت.. اتفقت مع أحمد، على اختلاق واقعة سقوطها من شرفة الشقة، وروحنا المستشفى، وقلنا إن البنت وقعت بس طبعا التعذيب والضرب كان ظاهر.. وده اللي كشف الجريمة".

ما جاء على لسان الأم، أكده المتهم أثناء استجوابه في حضور العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، وتم التحفظ عليهما، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة.

- حبس 4 أيام:

عقب تحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق، وناقشت المتهم حول ملابسات الواقعة، وأصدرت قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة تهمة القتل العمد للمتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.