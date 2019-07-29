عقب حادثة اشتعال سيارة أحد المواطنين بمحافظة سوهاج واشتعال النيران في سيارة بالكامل نتيجة وجود شاحن متنقل "باور بانك"، أدى إلى حريق السيارة بالكامل من الداخل.

وقال اللواء حسين مصطفى خبير السيارات والمدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات السابق لـ"الوطن"، إنه في ظل الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة في فصل الصيف، يجب على مستخدمي السيارات الأخذ بعدة نصائح لتجنب الحوادث كالتالي:

1- عدم ركن السيارة في أماكن تكون الشمس مسلطة فيها على جسم السيارة.

2- إخلاء السيارة من أي مواد غازية أو ولاعات، وتجنب وضع أي زجاجات تحتوي عل مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات العطور أو معطرات السيارة "الاسبراي".

3- إخلاء السيارة من أي نوع من أنواع البطاريات التي قد يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في انفجارها.

4- فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط لإخراج الهواء المضغوط الساخن.

5- تعبئة الوقود بالسيارة في فترة الليل.

6- ضبط ضغط هواء الإطارات المحدد لكل سيارة، فعدم ضبطه في الجو الحار يؤدي إلى إنفجار الإطارات.

7- ملاحظة وجود أي تسريب للزيت والوقود.

8- مراجعة سائل تبريد المحرك واستعمال السائل المخصص للتبريد وليس الماء.

9- فحص مستوى الزيت لأن انخفاضه يؤدي إلى إرتفاع حراراة السيارة.

10- ملاحظة عداد حرارة المحرك باستمرار والتوقف عند ارتفاح درجة حرارة السيارة وتبريدها، لأنه قد يؤدي إلى تلف المحرك أو حدوث الحريق.

11- عدم استخدام الفرامل بشكل قوي ومتكرر لأنه من الممكن أن يؤدي إلى انفجار الإطارات.