قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن معدلات درجات الحرارة معتدلة هذا الأسبوع، مقارنة بدرجات الحرارة في فصل الصيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "on e"، أن درجات الحرارة ستزداد درجة واحدة، بدايةً من غد، الإثنين، لكنها لن تزيد عن 38 درجة مئوية حتى نهاية هذا الأسبوع في القاهرة.

وتابع، أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب الرئيسي في ارتفاع درجة الحرارة بصورة كبيرة، وعدم الراحة في التنفس حيث يكون الهواء أثقل.

وعن درجات الحرارة في الأيام الثلاث المقبلة، قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إنها ستتراوح ما بين 34 و35 في القاهرة والوجه البحري و39 درجة و40 درجة في شمال الصعيد.

ونصح، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس في فترة الظهيرة دون وجود أوقية الرأس، كما نصح مرتادي الشواطئ بالابتعاد عن الشمس في الفترة التي تتراوح ما بين الساعة الثانية عشرة والرابعة عصرًا