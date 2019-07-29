أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن فتح باب تقديم أوراق الالتحاق دفعة سبتمبر 2019.

وتستعرض "الوطن" متطلبات وشروط الالتحاق والأوراق المطلوبة للتقديم على النحو التالي:

شروط الالتحاق

- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية.

- توافر اللياقة الطبية واجتياز اختبارات القبول المقررة لقسمي الملاحة والهندسة البحرية.

- عدم تجاوز سن الطالب 22 عامًا للمصريين الذكور عند بدء الدراسة أو تحديد الموقف من التجنيد.

- يمكن للطالب في تخصص تكنولوجيا الهندسة البحرية استكمال الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة البحرية بعد الفصل الخامس، إذا كان مستوفيًا لشروط القبول بكلية الهندسة والتكنولوجيا طبقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

أوراق ورسوم الالتحاق

- استمارة النجاح في الثانوية العامة أو مستخرج رسمي منها.

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

- عدد 4 صور شخصية (4x6).

- سداد رسوم التقديم واختبارات القبول غير المستردة 200 دولار.

- خطاب بموافقة السفارة على الالتحاق بالأكاديمية للجنسيات التي تتطلب سفارتهم ذلك، وهي: السعودية، الكويت، الإمارات، الأردن، عمان، قطر.

- شهادة طبية باللياقة البدنية والذهنية.

ويمكن سداد الرسوم الدراسية على حساب الأكاديمية بالبنك التجاري الدولي (CIB) فرع سموحة جمهورية مصر العربية مع توضيح اسم الطالب، ورقم تسجيل الطالب.

حساب رقم: 3460300035 للتحويل بالدولار.

حساب رقم: 3460000015 للتحويل بالجنيه المصري.

CIB EEGCX034SWIFT CODE

ويمكن للطالب ملء طلب الالتحاق من خلال موقع الأكاديمية الإلكتروني من هنــــــا، على أن يقوم بعد ذلك باستكمال إجراءاته.

على أن يتم بدء التسجيل وسداد المصروفات بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 - 2020 يوم 2 سبتمبر 2019.