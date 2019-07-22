أكاديمية النقل البحري تكرِّم رئيس تحرير "الوطن" وإعلاميين وفنانين

كرمت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فى الإسكندرية، مساء اليوم، عددا من الإعلاميين والفنانين، من بينهم الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والإعلامية القديرة سناء منصور، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي أيمن عواد، رئيس تحرير برنامج مساء DMC، والإعلامي إبراهيم الكيرادني، وذلك على هامش حفل تخرج دفعة طلاب 2019، بحضور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية.

كما كرمت الكلية عددا من فناني فيلم "الممر"، من بينهم المنتج هشام عبدالخالق، والشاعر أمير طعيمة، والفنان أحمد رزق، والفنان محمد فراج، والمطرب الشاب محمد الشرنوبي، كما تم تكريم الفنان محمود عبد المغني، والفنان بيومي فؤاد، والفنان إيهاب مبروك، وهيثم فاروق، نجم نادى الزمالك.

وشهد حفل تخرج دفعة طلاب 2019 لكلية اللغة والإعلام بأكاديمية النقل البحري، عرض مشاريع تخرج الطلاب والتي من بينها عدد من الأفلام الوثائقية والقصيرة عن اللاجئين، من بينها فيلم قصير "سكان النهر" والذى يتحدث عن أهل النوبة، وفيلم "الرحلة" عن سكان جنوب مصر، فيلم "أناس وأعراق"، وفيلم "يوعمانيا" وريث الفراعنة، فيلم "بين ضفتين"، حيث علق عليها الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا.

وقالت الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام، إن الكلية استطاعت تغيير فكر ووجدان الشباب، حيث أصبح طلاب الكلية قادرين على تحمل المسؤولية، مؤكدة أن سوق العمل مفتوحة للمتفوقين بفكرهم وإبداعهم.

وأضافت "رفقي"، في كلمتها خلال حفل التخرج، أن الطلاب تمكنوا من تنفيذ مشاريع تخرج مبدعة، وخلال سنة كاملة لجأ الطلاب إلى الإبداع والعمل الشاق، مؤكدة أن مشاريع الطلاب بدأت ببحث علمي بأفلام وثائقية منها العودة للتراث والعودة للجذور، بالإضافة إلى 9 أفلام وثائقية عن اللاجئين.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن عام 2011 شهد فترة عصيبة وكان الإعلام علما مهما وصناعة في غاية الأهمية وكان لا بد للأكاديمية أن يكون لها دور في هذا المجال ويجب أن يكون هناك كلية من أجل إعلام واعٍ.

وأشار عبدالغفار إلى أن مدينة العلمين حلم القيادة السياسية وحلم مصر لتصبح عاصمة السياحة، والأكاديمية أول كيان يأخذ هذا القرار بإنشاء فرع لها بمدينة العلمين.

وأوضح أنه سيتم فتح كليات جديدة في فرع الأكاديمية بالعلمين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، مثل كلية الذكاء الصناعي وكلية الأسنان ومعها كليات النقل البحري والتكنولوجيا وكليات الإدارة، مشيرا إلى أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد افتتاح فرع الأكاديمية بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة الشارقة.