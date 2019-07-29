قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن الحكومة المصرية ساعدت ليبيا كثيرا وكان آخرها المباحثات، التي عملت عليها مصر من أجل تهدئة الصراعات بين الأطراف المتناحرة.

وأضاف "سلامة"، خلال كلمة له بجلسة بمجلس الأمن، نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب البدء في إصلاح اقتصادي منظم وبطريقة منصفة من أجل توزيع الثروات على جميع الليبيين، وتوزيع عوائد النفط لتحقيق الرخاء لكافة الليبيين، موضحا أنه يجب اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد المستشري الذي ضرب بجذوره كل عناصر الدولة والذي خلف ليبيا غير التي عرفها الجميع.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أنه من الضروري البدء في إصلاح اقتصادي يليه إصلاح شامل للقطاع الأمني من أجل السماح للسلطات الليبية لمكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلاد ومواجهة العصابات المسلحة في ظل غياب جيش مهني موحد على الأرض هناك، مشيرا إلى أن ما تم اقتراحه لإحياء المحادثات السياسية يجب أن تتم من خلالها إعادة لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية بخلاف حل شامل للنزاع في ليبيا وهو الأمر الذي يتطلب تصدي للأسباب الأساسية للنزاع والحرب على الموارد بين الأطراف المتصارعة هناك.