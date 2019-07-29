قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية مطار القاهرة الدولي، وجاءت الزيارة لبحث عدة محاور رئيسية بين البلدين مثل المجالات السياسية والاقتصادية وعدد من مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف "راضي" خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن اللقاء قد تطرق للمواقف الثابتة للبلدين تجاه عملية السلام في فلسطين وحل القضية من خلال المرجعيات الدولية التي نصت عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، موضحا أن مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 هو موقف عربي ثابت لا يتغير والموقف المصري الأردني تجاه تلك القضية متطابقة تماما من خلال المواقف والمباحثات بين البلدين.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الرئيس السيسي مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني تم استعراض الموقف السياسي في السودان وما يجري على الأرض هناك وما تقوم به قوى الحرية والتغيير، وأكد الرئيس على موقف مصر الاستراتيجي الثابت لدعم السودان واستقراره وتنميته وهو الأمر المستمر قبل وبعد الأحداث وهو موقف ثابت مصري لا يتغير، مشيرا إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري قد أكد على ضرورة إتمام مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان والذي سيوفر لهم طاقة كهربائية جيده وتم الاتفاق على بعض التفاصيل الجانبية للمشروع وحل المشكلات العالقة في هذا الأطار.