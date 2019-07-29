شبَّ حريق هائل في إحدى شركات السياحة بمنطقة وسط البلد، منذ قليل، دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقلت سيارتا إطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي التهم أساس الشركة بالكامل.