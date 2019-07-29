كرمت مكتبة الإسكندرية، وزيرة الثقافة، عن عطائها الفني المتميز في مجال الثقافة المصرية، وذلك خلال حفل تكريم نظمته، مساء اليوم، لكبار الفنانين في مصر، على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ17.

سلّم درع التكريم الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وراجح داوود، المشرف على مهرجان الصيف ومستشار مكتبة الإسكندرية.

كما تم تكريم عدد من المسيقيين والمخرجين الآتية أسماؤهم والمجالات التي تميزوا فيها، وهم:

1- الدكتور حسن شرارة عن عطائه الفني المتميز في مجال العزف الموسيقي.

2- الدكتور عصام السيد عن عطائه الفني المتميز في مجال الإخراج المسرحي.

3- خالد جلال عن عطائه الفني المتميز في مجال الإخراج المسرحي.

4- الدكتور محمود أبو دومه عن عطائه الفني المتميز في مجال الإخراج المسرحي.

5- الدكتورة نيفين علوبه عن عطائها الفني المتميز في مجال الغناء الأوبرالي.

6- المخرجة هالة خليل عن عطائها الفني المتميز في مجال الإخراج السينمائي.

7- الدكتور عثمان المهدي عن عطائه الفني المتميز في مجال التعليم الموسيقي لمدرسة السوزوكي.

8- الفنان محمد حسني عن عطائه الفني المتميز في مجال الموسيقى العربية.

9- الدكتورة أسماء البربري عن عطائها الفني المتميز في مجال تعليم الأطفال فن الرسم.

10- الفنانة آمار مصطفى عن عطائها الفني المتميز في مجال التأليف المسرحي.

11- الفنانة نرمين بدر عن عطائها الفني المتميز في مجال تعليم الفنون.