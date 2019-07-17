أجرى البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم، زيارة إلى مكتبة الإسكندرية، حيث تفقد أعمال أقسام المكتبة، وتابع أهم المشروعات الخاصة بترميم المخطوطات الأثرية.

وكان في استقبال البابا ثيودروس الثاني، الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وفريق عمل قسم الترميم والضبط البيئي بمتحف المخطوطات بالمكتبة.

واستعرض "الفقي"، أعمال المعمل المتخصص في ترميم المخطوطات المتضمن وحدة ترميم المخطوطات، ووحدة التدريب ووحدة الكتب، مشيرا إلى أعمال أهم الأقسام بمكتبة الإسكندرية وهو قسم الكيمياء والضبط البيئي، المسؤول عن حفظ الكتب النادرة والمخطوطات واستخدام الطرق العلمية الحديثة في معالجة التلف الداخلي والخارجي للكتب والوثائق القديمة.

وأِشار إلى أنه يجري تقديم الدورات التدريبية في ذلك التخصص، كان آخرها تقديم تدريب خاص لمتدربي مكتبة الملك فهد الوطنية بالمملكة العربية السعودية في معالجة وترميم المخطوطات و الكتب النادرة.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، أن التدريب يشمل الجانب النظري والعملي، وعقد ورش عمل لتنفيذ طرق الترميم المقدمة، بجانب استخدام الطرق الحديثة في العروض التدريبية المرئية.