قال الفنان حسن يوسف، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد حاليا لإعادة تقديم عرضها "حواديت الأراجوز" من جديد وذلك لأول مرة بالإسكندرية.

ويُقدم العرض ابتداء من غد الثلاثاء الموافق ٣٠ يوليو، في تمام السابعة والنصف مساء في مقر معرض الاسكندرية الصيفي للكتاب بأرض الكوتة، ولمدة 10 أيام بالمجان.

يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" تأليف راندة إبراهيم، أشعار خميس عز العرب، موسيقى خالد جودة، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، بطولة عادل خلف، محمود عامر، راندة قطب، عادل الكومي، مجدي عبيد، مصطفي عبد الفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبد الله، عادل ماضي، وإخراج محسن العزب.