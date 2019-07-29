برلمانى ليبى: قدمنا لواشنطن أدلة دعم قطر وتركيا للميليشيات الإرهابية

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى، طلال الميهوب، إنه جرى تقديم ملف كامل إلى الكونجرس الأمريكى وإدارة البيت الأبيض تضمّن أدلة دامغة تؤكد تورط قطر وتركيا فى دعم الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المنضوية تحت حكومة الوفاق، مالياً وإعلامياً ولوجيستياً، وتكشف دورهما فى دعم الإرهاب وتخريب ليبيا.

وأوضح «الميهوب»، الذى كان على رأس وفد نيابى ليبى فى واشنطن، إن ما جرى تقديمه جاء حتى تعيد واشنطن النظر فى علاقتها مع حكومة الوفاق الوطنى.

وأضاف البرلمانى الليبى، بحسب ما نقلت وسائل إعلام ليبية، اليوم: «أطلعنا الجانب الأمريكى على حقيقة الأوضاع فى ليبيا، ودور الجيش الليبى فى محاربة الإرهاب وقتال الجماعات المتطرفة، خاصة فى العاصمة طرابلس»، مؤكداً أن «واشنطن أكدت وقوفها بجانب الجيش، ودعمها له فى حربه على الإرهاب».

وقال عضو مجلس النواب الليبى، على السعيدى، إن قوات الجيش تخوض المرحلة الثانية من العمليات العسكرية فى طرابلس التى كان الجيش أطلقها فى 4 أبريل الماضى، لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المدعومة من قطر وتركيا. واعتبر «السعيدى» أن تقدُّم قوات الجيش فى «طرابلس» بمثابة يوم جديد من عملية طوفان الكرامة، أى المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، لأن «الجيش» حقق أغلب أهدافه، ومنها استنزاف قدرات الميليشيات المسلحة من عُدّة وعتاد ومسلحين، على حد قوله.

وقال مدير المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبى، العميد خالد المحجوب، إن «الوضع الميدانى للميليشيات على وشك الانهيار التام، خاصة مع الضربات المتلاحقة التى ينفذها الجيش ضدهم بقواته البرية والجوية». ولفت إلى أن استهداف مواقع للميليشيات فى «مصراتة» و«سرت» كان ضربات دقيقة وحاسمة.