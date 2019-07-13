وجه وفد النواب الليبي، الشكر للقيادة السياسة المصرية على اهتمامها بالقضية الليبية واستضافة أعضاء الوفد بالقاهرة.

وقال الوفد: "مصر هي الملاذ الدائم للشعب الليبي منذ الاحتلال الإيطالي، وكذلك بعد ثورة 17 فبراير، ولجوء العديد من الأهالي هربا من الميلشيات الإرهابية".

وأضاف الوفد الليبي، خلال زيارته لمجلس النواب المصري اليوم السبت: "دعم مصر ليس غريبا، فهي قلب العروبة وهذا دورها المعتاد تجاه الأمة العربية، بدليل استقبالها لأهالينا الليبيين الذين هربوا من المليشيات الإرهابية واحتوائهم في بلدهم الثاني مصر".

وأوضح الوفد أن مجلس النواب الليبي هو الجهة المنتخبة الوحيدة في ليبيا وممثلها الشرعي والقانوني.

جاء ذلك في إطار زيارة الوفد الليبي للبرلمان المصري على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويمثل الوفد كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.

وكان في استقبال الوفد النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والنائب سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائب حمد بخيت، عضو لجنة الشؤون الأفريقية والنائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية، وعدد من النواب بمختلف اللجان النوعية.