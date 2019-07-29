توقع خبراء الأرصاد حالة الطقس خلال الفترة من 30 يوليو حتى الخميس 1 أغسطس المقبل، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وترتفع درجات الحرارة ابتداء من الغد حيث تسجل 38 درجة في الوجه البحري والقاهرة، وتأخذ في الانخفاض تدريجيا حتى تسجل 36 درجة يوم الخميس على المناطق ذاتها.

كما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية تقل في الشبورة الصباحية، خلال الـ72 ساعة المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني.

طقس الثلاثاء 30 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

طقس الأربعاء 31 يوليو

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

طقس الخميس 1 أغسطس

الوجه البحري والقاهرة: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.