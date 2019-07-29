أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه رسائل مهمة خلال لقائه مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للقناة، مشددًا على ضرورة أن تعي الشركات تلك الرسائل وتفهمها جيدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة لن تتحمل من الآن فصاعدًا خسائر الشركات أيًا كانت، موضحًا أنه قصد الشركات التابعة للحكومة، حيث لن تسمح باستمرار النزيف في الأموال، موضحًا أنها أموال الشعب ودافعي الضرائب.

وشدد على أن استمرار هدر الأموال في الشركات الخاسرة يعتبر هدرًا كبيرًا لموارد وأموال الدولة.

وأكد أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الموقف الحالي للشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمدن القناة الثلاث، خلال العام المالي المنقضي 2018/2019، والعمل على استغلال مواردها وأصولها بالشكل الأمثل، حيث أن خطة التطوير محددة بمدى زمني.

وشدد على أن هناك خطة لاستغلال موارد وأصول الشركات الحكومية التي تتكبد خسائر، بالإضافة إلى وضع خطة تطوير تتضمن تحديث الآلات مثلما يحدث في قطاع النسيج.