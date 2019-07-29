تعديل أحكام نظام التأمين الاجتماعي للعاملين ببنك قناة السويس

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بتعديل بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعي للعاملين ببنك قناة السويس.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الاثنين، نص القرار الذى حمل رقم 191 لسنة 2019، وجاءت تفاصيله كالتالي: