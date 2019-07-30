فيديو.. منصة الكترونية تسعى لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

كشف أشرف عثمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابتسامة، عن تفاصيل إطلاق منصة إلكترونية تسعى لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، حيث ذكر أن المنصة أُطلق عليها "ماجدة"، نسبة إلى الراحلة "ماجدة سامي" رائدة العمل الاجتماعي التي كانت من أوائل الداعين والداعمين لحق ذوي الإعاقة فى حياة كريمة وفرص.

وأضاف "عثمان"، أن المنصة تسعى لتخطى وتذليل العقبات أمام أصحاب الهمم "ذوي الإعاقة" التي تقف حائط سد أمام أحلامهم بتوفير فرص عمل لهم، وذلك من خلال التعاون مع مراكز تدريب وبعض المؤسسات على تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في العمل، ومن ثم التعاون مع جهات الأعمال ومقابلتهم من أجل توفير فرص عمل لذوي الهمم.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية ستضم قاعدة بيانات مجمعة لكل من ذوي الإعاقات، أصحاب الأعمال، المنظمات والشركات المختصة بالتدريب ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجهات المانحة، وستقوم المنصة بدور حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والشركات ومراكز التدريب والمؤسسات وبين ذوي الإعاقة.

وأوضح أن المنصة تهدف إلى منظومة متكاملة لدمج ذوي الإعاقات في المجتمع عن طريق توفير فرص عمل مناسبة لهم، وتقديم برامج تدريب متنوعة تساهم في تمكينهم من اكتساب المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل الفعلية.