قرر الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، منع أي إجازات أو راحات لمديري الإدارات والمفتشين، وتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن توريد صكوك الأضاحي، وعدم الاحتفاظ بأي مبالغ أكثر من 24 ساعة، ليتم توريدها أولا بأول في حسابات وزارة الأوقاف.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم، بقيادات الدعوة في المديرية، ومديري الإدارات والمفتشين، لمتابعة ما تم في مشروع صكوك الأضاحي حتى تاريخه.

وأعلن "سلامة" خلال الاجتماع، تشكيل غرفة عمليات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بكل إدارة، للتواصل مع المديرية، ومتابعة العمل أولا بأول، والتواصل مع الوزارة.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بتشكيل مراكز تجميع الجلود بكل إدارة، والتواصل مع المديرية أولا بأول بهذا الشأن، مع متابعة جميع الأنشطة الدعوية، والمدارس العلمية والقرآنية، وتكثيف القوافل والدروس عن الحج وفقه الحج.

وأعلن "سلامة" توفير موسوعة الخطب العصرية "7 أجزاء" بسعر 120 جنيها، مع موسوعة الدروس الأخلاقية.