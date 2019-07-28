قضت محكمة جنح رأس البر بمعاقبة المتهمين في واقعة تسمم مواطنين نتيجة تناول وجبات جاهزة من أحد المطاعم الشهيرة بالمدينة والمملوكة لسوري الجنسية بالسجن عامين وغرامة 10000 جنيه لكل منهم وكفالة 2000 جنيه مع إلزام المالك بالدعوة المدنية وقام محامى مالك المطعم المتهم بالطعن على الحكم الصادر ضده ليسدد مبلغ الكفالة مع تحديد جلسة أمام محكمة جنح المستأنف لنظر الطعن.

وشهد الشارع الدمياطي حالة من الذعر عقب ضبط كميات من اللحوم والكبدة الفاسدة بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة رأس البر السياحية وإصابة العشرات بحالة تسمم غذائي ونقلهم لمستشفى الحميات، وطالب المواطنون بشن حملات تموينية مكبرة على كل المطاعم التي تقدم وجبات جاهزة للمواطنين خشية تكرار الأزمة ذاتها.

بدأت الواقعة بتناول العديد من المواطنين وجبات بالمطعم الشهير بالمدينة وشعورهم بآلام شديدة بالمعدة ليتم نقلهم لعدد من المستشفيات ويتبين بالفحوصات الطبية تعرضهم للتسمم ليتم احتجازهم بمستشفى الحميات وتحرر محاضر ضد مطعم "ا.ا" المملوك للمدعو "محمد.ا" وفي الوقت ذاته شنت قوات مباحث التموين بالاشتراك مع الطب البيطري ومديرية الصحة حملة تموينية مكبرة على المطعم السالف ذكره بعد تسمم 20 مواطنا تقدموا ببلاغات ضد مالك المطعم.

وأمرت النيابة العامة بإغلاق المطعم بعد البلاغات المتعددة ضد مالكه والتي تتهمه بالتسبب في تسمم العديد من المواطنين.