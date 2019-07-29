قال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي، إن ما جرى تداوله عبر السوشيال ميديا عن وفاة الطبيب أحمد عبدالهادي، بسبب نزيف حاد في المخ بعد 36 ساعة من العمل المتواصل، ليس له أي أساس من الصحة، موضحا أن الطبيب الذي يبلغ من العمر 27 عاما، كان يعاني من نزيف بالمخ منذ حوالي شهرين، وجرى احتجازه بإحدى المستشفيات بمحافظته عقب دخوله في غيبوبة حتى توفاه الله أمس، وفقا لكلامه.

وأضاف أسامة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن "أحمد كان في منزله وقت إصابته، وزملاؤه كانوا على تواصل مستمر مع أسرته حتى وفاته، والمعهد ليس له أي علاقة بما حدث له".

وحول ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، بأن الطبيب المتوفي كان يعمل لمدة 36 ساعة متواصلين قبل إصابته، أوضح أسامة، أن أي طبيب داخل المعهد يعمل 36 ساعة على مدار الأسبوع وليس في النبطشية الواحدة، وذلك طبقا لقانون العمل، مؤكدا أن قسم القلب بالمعهد لا يعاني من أي عجز في الأطباء حتى يعمل طبيب واحد 36 ساعة متواصلة.