شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الإثنين، الاحتفال بنجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وحرص على تكريم شركاء النجاح، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية والعاملين المتميزين، وممثلى أكبر ٢٠ مؤسسة سددت الضريبة من واقع الإقرارات.

أشاد الوزير بجهود العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance»، وشركة «Excel» فى إنجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، فى إطار خطة تحديث المنظومة الضريبية وحوكمة الإجراءات، وميكنتها، بما يُسهم فى التيسير على الممولين.

تكريم قيادات الضرائب وشركاء النجاح وممثلى أكبر ٢٠ مؤسسة سددت الضريبة

حضر الاحتفال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance»، إن العاملين بمصلحة الضرائب أسهموا فى نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة أصبحت تُدار إلكترونيًا، والمرحلة المقبلة ستشهد ميكنة العديد من الجهات الحكومية فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى، وتسهيل الخدمات على المواطنين.

أعرب شريف عاطف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Excel»، عن تقديره لدعم وزير المالية، الذى أسهم فى نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية، وتجاوز الكثير من الصعاب.

جاء من بين المكرمين: عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance»، وشريف عاطف نائب رئيس مجلس إدارة شركة «Excel».

والمؤسسات العشرون التى تم تكريم ممثليها هى:«العربية لأنابيب البترول، سوميد» و«بنك إتش. إس. بي. سي. مصر»، و«الشركة المصرية للغازات الطبيعية، جاسكو»، و«الشركة المصرية للأسمدة»، و«الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني»، و«العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، و«مدينة نصر للإسكان والتعمير»، و«أوراسكوم للإنشاءات»، و«الإسكندرية للأسمدة»، و«سيتي بنك»، و«بنك كريدي اجريكول مصر»، و«بنك الكويت الوطني مصر»، و«المصرية ميثانيكس لإنتاج الميثاتول إيميثانكس»، و«بنك الإسكندرية»، و«توتال إيجبت»، و«سيدي كرير لتوليد الكهرباء» و«خليج السويس للطاقة»، و«إيه. بي. بي للصناعات الكهربائية إيه. بي. بي»، و«المنصور للسيارات منصور شيفروليه»، و«الدقهلية لصناعة وتكرير السكر».