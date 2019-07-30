"البيئة" عن انتشار ثعبان "الطريشة" في التجمع: أمر طبيعي

كشف أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، تفاصيل ظهور الزواحف وانتشار "الطريشة" في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال "حمادة"، إن الطريشة هي نوع من أنواع الزواحف التي تعيش في البيئات الرملية، ووجود الطريشة في التجمع الخامس والقاهرة عمومًا أمر طبيعي لأنها مناطق صحراوية ومن المتوقع أن يوجد بها أكثر من نوع من الزواحف.

وأشار مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، إلى أن هذه الكائنات الزاحفة عادًة ما تكون في بيات شتوي في جحورها الخاصة ولا تتعرض لأحد إلا إذا اقترب منها وهددها مثل ما حدث من الزحف العمراني أو أي نشاط من الأنشطة البشرية فتضطر في الدافع عن نفسها.

وأكد أن هناك بعض البلاغات التي تُقدم ضد احتواء بعض الأماكن على مثل هذه الكائنات الزاحفة ولكنها تحتوي على بعض الأخطاء أو المبالغات، في حين أن وزارة البيئة تحاول التثبت من المعلومات المقدمة وبمجرد التأكد ترسل وزارة البيئة المختصين بالأمر إلى الأماكن التي بلغ عنها والتعامل مع المشكلة بحجمها.

وأوضح أن معظم الحيوانات الزاحفة لا تهاجم إلا في حالة تهديدها أو التعرض لحالة الخطر وعادة هي حيوانات ليلية لا تهاجم إلا في الليل أو التعرض للتهديد، موضحًا أن من يرى هذه الحيوانات الخطيرة عليه أن يتواصل على صفحة وزارة البيئة.